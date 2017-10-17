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Самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт ЛИИ им М.М. Громова в подмосковном Жуковском для продолжения летных испытаний, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Во вторник самолет преодолел расстояние порядка 4,5 тыс. километров без посадки за шесть часов. Полет проходил на высоте 10 тысяч метров", - говорится в сообщении.

Командир корабля, летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко после приземления сообщил, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.

Президент ОАК и ПАО "Корпорация "Иркут" Юрий Слюсарь заявил, что полет открыл новый этап в истории создания МС-21.

"Впереди продолжение летных и наземных испытаний самолета, подключение к этому процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства", - сказал Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба.

МС-21-300 - пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Обладает самым большим в классе узкофюзеляжных самолетов диаметром фюзеляжа. Для пилотов самолетов МС-21 разработана инновационная эргономичная кабина. В самолете реализованы передовые технические решения в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем. В частности, крыло самолета выполнено из композитов.

Стартовый портфель твердых заказов составляет 175 самолетов, по ним получены авансовые платежи.

Первый полет МС-21

7 фотографий
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотомКак пояснили в пресс-службе корпорации, данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетовПродолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысячи метров при скорости 300 км/часПлан полёта включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателейПо словам президента ПАО &quot;Корпорация &quot;Иркут&quot; Олега Демченко, в МС-21 вложены &quot;самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям&quot;Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года &quot;Иркут&quot; планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
Теги: МС-21, Иркутск, Жуковский, ОАК
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