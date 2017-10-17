Самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт ЛИИ им М.М. Громова в подмосковном Жуковском для продолжения летных испытаний, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Во вторник самолет преодолел расстояние порядка 4,5 тыс. километров без посадки за шесть часов. Полет проходил на высоте 10 тысяч метров", - говорится в сообщении.

Командир корабля, летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко после приземления сообщил, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.

Президент ОАК и ПАО "Корпорация "Иркут" Юрий Слюсарь заявил, что полет открыл новый этап в истории создания МС-21.

"Впереди продолжение летных и наземных испытаний самолета, подключение к этому процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства", - сказал Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба.