Почти 150 потерпевших в результате крушения А321 над Синаем подадут иск к "Ингосстраху"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Спустя два года после крушения лайнера А321 авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Египта в Санкт-Петербург, около 150 потерпевших так и не получили причитающуюся им компенсацию и теперь обращаются в суд, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

"В Замоскворецкий суд Москвы подается исковое заявление от 149 потерпевших. Мы рассчитываем, что процесс будет открытым", - сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе". Адвокат не стал пока раскрывать сумму иска, уточнив, что он будет подан к страховой компании "Ингосстрах".

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился утром 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова близ города Эль-Ариш. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Спецслужбы выяснили, что на борту самолета взорвалась бомба, и квалифицировали случившееся как теракт.

Несправедливые выплаты

Американский коллега Кучерены рассказал, что российские граждане по непонятным причинам получают гораздо меньшие суммы компенсации, нежели граждане других стран. "Мы хотим поднять российские стандарты до международного уровня, потому что то, что им (потерпевшим) сейчас предлагают, - это очень маленькие деньги, их не достаточно", - сказал адвокат Стивен Маркс.

Юристы уточнили, что ранее часть потерпевших заключили по настоянию страховых компаний мировое соглашение на суммы от 600 тыс. до 2 млн рублей. Кучерена назвал эти выплаты "мизерными и нечестными", так как бюджет страховых выплат, по его словам, составляет сотни миллионов долларов.

Адвокат подчеркнул, что если к ним обратятся потерпевшие, ранее заключившие мировое соглашение, "они не будут брошены". По его словам, юристы проанализируют договор и, возможно, будут рекомендовать его расторгнуть.

Адвокат напомнил, что Россия присоединилась к Монреальской Конвенции 21 августа 2017 года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял Монреальскую конвенцию еще в 2005 году. Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки.

Как пояснил "Интерфаксу" один из потерпевших, исполнительный директор благотворительного фонда "Рейс 9268" Александр Войтенко, "российские законы предусматривают максимальную компенсацию в 2 млн рублей, в то время как Монреальская конвенция устанавливает сумму в 9 млн рублей в качестве минимальной выплаты, а также снимает ограничение в размерах выплат компенсации морального вреда".

Он также уточнил, что кроме "Ингосстраха", ответчиками по иску также заявлены международная страховая компания "Альянс", туристическая компания Brisco, а также российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet).