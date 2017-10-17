Подземные толчки зафиксированы в Туве и Бурятии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован во вторник в Баунтовском районе республики Бурятия, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 11:56 мск в точке с координатами 54.82 градуса северной широты 111.93 градуса восточной долготы вдали от населенных пунктов.

Также 17 октября Подземный толчок магнитудой 4,3 зарегистрирован во вторник в 111 км к северо-востоку от Кызыла (Тува.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, произошедшего в 12:02 мск, имел координаты 52.72 градуса северной широты и 95.96 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,3 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.