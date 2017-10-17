Трое рабочих провалились под землю в Иркутске

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Иркутске трех землекопов засыпало при обвале траншеи.

"Земляные работы проводились на улице Захарова. Произошло обрушение грунта. Троих рабочих засыпало. Одного успели откопать, он с травмами и переломами госпитализирован. Поиски еще двоих ведутся", - сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы Главного управления МЧС по региону Андрей Шутов.

На месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции, а также бригады "Скорой помощи".

"При попытке раскопать траншею продолжается обрушение грунта. Поэтому сейчас ждут тяжелую технику, которая бы убрала почву с бортов траншеи", - добавил источник.

Неделю назад похожая трагедия произошла в Тамбове. тогда под завалами оказались четыре человека. Троим из них удалось выбраться. Четвертый - мужчина, 1965 года рождения - погиб.