Роспотребнадзор опроверг изъятие молочной продукции из-за вспышки ящура в Башкирии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Башкирии назвало недостоверной информацию об изъятии молочной продукции в связи с вирусом ящура в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Информация об изъятии молочной продукции "Вимм-Биль-Данн" в связи с обнаружением вируса ящура не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все продукты животноводства, прошедшие термическую обработку, безопасны для жизни и здоровья людей.

"Речь идет как о пастеризованном или кипяченом молоке, так и о колбасной продукции или приготовленном мясе", - уточнила пресс-служба.

Ранее в мобильном мессенджере WhatsApp распространили сообщения о том что, якобы, с 11 октября после проведения совещания с участием представителей Роспотребнадзора молочная продукция компании "Вимм-Билль-Данн" отзывается и уничтожается в связи с обнаружением вируса ящура.

Ранее сообщалось, что в селах Урмекеево и Ермухаметово и ООО "Нур" в селе Кандры Туймазиснкого района, а также в сельхозпредприятии в селе Копей-Кубово Буздякского района обнаружен вирус ящура.

На территории 4 населенных пунктов изъято и уничтожено 1,7 тыс. голов скота (в том числе крупного рогатого, коз и овец).

Источником вируса, предположительно, стали ранее переболевшие овцы, несанкционированно завезенные в крестьянско-фермерское хозяйство ООО "КФХ "Нур" из Центральной Азии.

По факту вспышки ящура возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил).

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.