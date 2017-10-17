Авиакомпанию Nordwind оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержки рейсов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ООО "Северный Ветер" (авиакомпания Nordwind) оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержки рейсов с 16 июня по 3 августа 2017 года, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Постановлениями мирового судьи судебного участка № 398 района Замоскворечье Москвы виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей и в виде предупреждения", - информирует прокуратура.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратурой возбуждено 2 дела об административных правонарушениях в отношении ООО "Северный Ветер" и его генерального директора по ч. 3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в указанный период авиакомпания задержала 33 рейса на более чем два часа.