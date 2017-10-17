В Совете Европы заявили о гендерном дисбалансе в большинстве стран-участниц

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В руководстве большинства европейских стран в настоящее время отсутствует гендерный баланс, свидетельствует доклад Совета Европы, распространенный во вторник.

В нем отмечается, что по состоянию на 2016 год только две страны - Финляндия и Швеция - выполнили рекомендацию Комитета министров Совета Европы, согласно которой минимум 40% руководящих должностей в каждой стране должны занимать женщины.

В среднем по Европе число женщин, занимающих руководящие посты, достигло 25,6%. Согласно докладу, в странах Европы такие посты, как глава государства, правительства или регионального правительства, женщины занимают в менее 17% случаев.

В 2016 году среди сотрудников Верховных судов стран Европы 33% являлись женщинами, в Конституционных судах - 26%. Вместе с тем число женщин-послов европейских стран составляет лишь 13%.

"Эти данные показывают, что Европе предстоит долгий путь к равноправию полов. Я призываю стран-участниц предпринимать шаги к улучшению ситуации с гендерном балансом на руководящих постах", - заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

В 2003 году Комитет министров Совета Европы рекомендовал странам-участницам достичь гендерного баланса на руководящих постах - как минимум 40% таких должностей, по рекомендации, должны занимать женщинам.