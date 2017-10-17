Бухгалтеры заявили о "черной кассе" в "Седьмой студии"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Две сотрудницы бухгалтерии "Седьмой студии" режиссера Кирилл Серебренникова рассказали следствию, что в организации была "чёрная касса".

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", следователь Александр Лавров в Басманном суде Москвы попросил суд приобщить к материалам дела соответствующие показания "свидетелей Жириковой и Филимоновой".

Лавров уточнил, что свидетельницы пояснили следствию, что в АНО велась "чёрная бухгалтерия" и была "чёрная касса".

Суд во вторник рассматривает вопрос о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студии", среди которых режиссер Серебренников.

Дело Серебренникова

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н.Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.

В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.