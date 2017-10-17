В Карелии на фермах заморили голодом 15 телят и более тысячи норок

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Карелии возбуждено уголовное дело по факту гибели норок и телят на фермах Пряжинского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики во вторник.

"Установлено, что должностные лица предприятий района, чья деятельность связана с производством сырого коровьего молока и разведением пушных животных, с целью избавиться от материальных затрат, систематически оставляли без пищи на длительное время животных, содержащихся на ферме, что повлекло гибель 15 телят и более одной тысячи особей норок", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Ранее сообщалось, что в Пряжинском районе Карелии на звероферме в начале октября погибли 2,5 тыс. норок и лисиц. В министерстве сельского хозяйства зафиксировали факт отсутствия противоэпизоотических мероприятий на ферме, хотя предписания о необходимости их проведения, штрафные санкции ветеринарными службами выставлялись.

Кроме того, в сентябре этого года стало известно, что на районной звероферме от голода погибли более 200 сотен коров и телят. Работники предприятия объявили сбор средств для умирающих животных. После вмешательства правительства Карелии ситуацию удалось урегулировать - стадо выкупило АО "Ильинское", расположенное в Олонецком районе Карелии. Предполагается, что весной следующего года все поголовье перевезут к новому собственнику.