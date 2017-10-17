Из храма в Туле похитили старинные иконы и латунный крест

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Из храма Иоанна Златоуста в Туле похитили латунный крест и иконы, сообщила "Интерфаксу" во вторник старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

"В ночь на 16 октября неизвестные, повредив навесной замок, похитили из храма на улице Пролетарская в Туле латунный крест и иконы, которым уже несколько веков", - сказала представитель прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение), но взято на контроль районным прокурором.