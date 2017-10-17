В Коми полицейские застрелили угрожавшую жителям поселка медведицу с детенышем

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Полицейским пришлось застрелить медведицу и ее детеныша, которые пришли в поселок Косью Печорского района Коми и представляли угрозу местным жителям.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, участились случаи появления медведей на улицах города Печора и поселков муниципалитета. Оперативному дежурному регулярно поступают обращения по вопросу нахождения животных в городской черте и населенных пунктах. При угрозе жизни людей они передаются в полицию. Так, полицейским пришлось вмешаться в ситуацию, когда в поселке Косью обнаружили медведицу с двумя медвежатами. При попытке самки двинуться в сторону людей, стражи порядка применили оружие, в результате чего медведица и один медвежонок погибли.

"Появление медведей в населенных пунктах связано с отсутствием корма в лесах. В этой связи главам городских и сельских поселений, руководителям управляющих компаний рекомендовано своевременно убирать контейнерные площадки и свалки", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что, по действующему законодательству, сам гражданин, имеющий разрешение на оружие, убивать медведей в черте населенного пункта не имеет права. При непосредственной угрозе нападения животных на людей необходимо обращаться в полицию, которой позволительно применить оружие для обездвиживания животного.