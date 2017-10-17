Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ через суд добивается обращения в доход государства имущества бывшего сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, полученного из незаконных источников. Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала ведомства.

"Взысканию в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, расположенных в элитных районах Москвы, 4 дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, золотой слиток, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Дело полковника Захарченко

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируются получения взяток в особо крупном размере, в частности 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре".

Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

Также полковник, как заявлял его адвокат, подозревается в ещё одном преступлении коррупционной направленности, фабула которого, однако, пока не известна.

Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Дома и на рабочем месте полковника были проведены обыски, в результате которых изъяты денежные средства (в том числе в валюте) на 9 млрд рублей.