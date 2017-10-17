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В России Авиакатастрофа А321 в Египте

Кучерена прокомментировал иск к "Ингосстраху" в связи с крушением А321

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что не оспаривает выплаты "Ингосстрахом" обязательной страховой суммы родственникам погибших в результате крушения самолета А321 над Синаем, а лишь настаивает на несоразмерности этих выплат.

"Мы не оспариваем факт выплаты компанией "Ингосстрах" обязательной страховой суммы в 2 млн рублей, установленной российским законодательством. Ответственность перевозчика "Когалымавиа" была застрахована компанией "Ингосстрах", перестраховщик - компания Allianz", - сказал Кучерена "Интерфаксу", комментируя соответствующее заявление "Ингосстраха".

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По его словам, "полис страхования ответственности перевозчика содержит значительно более высокие суммы - свыше 750 млн долларов США". "Однако компания "Ингосстрах" ограничилась выплатой лишь 2 млн рублей - минимальной суммой, предусмотренной Воздушным кодексом РФ и законом "Об обязательном страховании ответственности перевозчика", - отметил адвокат.

По его данным, когда потерпевшие обращались в суд с индивидуальными исками по данному делу, "Ингосстрах" настаивал на заключении мирового соглашения на суммы от 500 тыс. рублей. "Мы логично задаемся вопросом: с какой целью представители страховых компаний обращались к родственникам погибших с предложением о выплате от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей? Вероятно, с целью минимизации расходов по возмещению страховых выплат, поскольку эти страховые выплаты должны быть значительно выше", - сказал Кучерена.

Он утверждает, что "страховая компания в нарушение закона не раскрыла информацию о сумме, на которую застрахована ответственность перевозчика". "По нашим источникам, сумма страхового покрытия превышает $750 млн. Однако страховая компания скрывает по сей день полисы страхования", - сказал юрист.

Он считает, что "в настоящем случае не имеет значения дата ратификации Монреальской конвенции в РФ, поскольку, согласно ст. 1219 ГК РФ, в случае причинения вреда применяется право той страны, где причинен вред, т.е. Египта, а Египет подписал Монреальскую конвенцию в 2005 году".

"В данном случае перевозчик был виноват в причинении вреда. Поскольку ответственность перевозчика была застрахована, то мы одновременно обращаемся как к страховщику, так и перевозчику. Российский суд должен рассматривать дело в соответствии с законодательством Египта, так как данные отношения отягощены иностранным элементом", - пояснил адвокат.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился утром 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова близ города Эль-Ариш. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Спецслужбы выяснили, что на борту самолета взорвалась бомба и квалифицировали случившееся как теракт.

"Ингосстрах" выступал страховщиком по полису обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами, выплаты по закону составили 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему и были произведены на сумму 407 млн рублей. Одновременно в рамках мирового соглашения "Ингосстрах" выплатил еще более 400 млн рублей пострадавшим.

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Теги: Ингосстрах, Анатолий Кучерена, А321
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