В Росгвардии запросили новую боевую экипировку, роботов и НИИ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Росгвардия рассчитывает получить новую боевую экипировку и робототехнические комплексы, сообщили в ведомстве.

"Обеспечивается работа по созданию в интересах Росгвардии робототехнических комплексов, а также разработка перспективной боевой экипировки, оружия и специальной техники в интересах войск", - отмечается в сообщении ведомства.

По его данным, эта информация была озвучена на совещании, прошедшем во вторник в Москве под председательством директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.

На совещании также сообщили об утверждении Концепции и Межведомственной комплексной целевой программы на период до 2030 годов, в которых определены основные направления развития системы вооружения войск в целом на период до 2030 года.

По данным ведомства, Золотов во время совещания отметил необходимость рассмотреть вопрос создания "научно-исследовательского института Росгвардии".