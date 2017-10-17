Серебренников заявил о наблюдении за ним правоохранительных органов в течение нескольких лет

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников заявил в суде, что правоохранительные органы в течение нескольких лет вели за ним наблюдение.

"Я несколько лет знал, что за мной ведётся слежка, прослушка, внешнее наблюдение", - заявил Серебренников в Басманном суде Москвы во вторник, где рассматривается вопрос о продлении ему срока домашнего ареста.

Он добавил, что о наличии средств слежки ему рассказывали, в частности, официанты в ресторанах.

"Официанты говорили в ресторанах, что у меня микрофон под столом", - уточнил режиссёр.

"Мне друзья говорили, чтобы я уехал, но я, несмотря ни на что, возвращался в Россию", - добавил Серебренников.

Суд во вторник рассматривает вопрос о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студии". Ранее следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова еще на три месяца.

Дело "Седьмой студии"

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н.Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.

В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.