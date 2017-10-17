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Абызов спрогнозировал исчезновение 40% профессий из-за развития цифровой экономики

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что около 30-40% профессий в будущем исчезнет из-за развития цифровой экономики.

"По экспертным оценкам, уже к 2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50% работы, выраженной в человеко-часах, а к 2066 году эта доля может достичь от 46 до 99%",- сказал министр, выступая на сессии "Цифровая трансформация в движении" в рамках форума "Открытые инновации" в Сколково.

Вместе с тем Абызов выразил сомнение, что российское образование на сегодня способно подготовить квалифицированные кадры для работы в условиях цифровой экономики, которая будет формироваться в ближайшие десятилетия.

"Знания - это главный капитал цифровой экономики. Недавно я прочитал новую версию образовательных стандартов, которые предполагается реализовать в России. Много вопросов возникает по поводу того, тот ли это стандарт, который позволит нам готовить кадры для цифровой экономики, или нет. То ли это, чему мы должны учить детей в сегодняшнем мире. Это касается переподготовки людей, которые лишатся работы из-за отмирания профессий. Примерно 30-40% профессий умрёт", - заявил министр.

"Государство должно создать инфраструктуру для обучения этих людей новым технологиям, по вовлечению этих людей в активную экономическую жизнь. Это огромный экономический капитал. И это надо делать сейчас, чтобы соответствовать этому вызову через 10 лет", - добавил Абызов.

Теги: Михаил Абызов
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