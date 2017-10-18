Суд проверит законность ареста лидера "Христианского государства"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина, обвиняемого в принуждении кинотеатров к отказу от проката фильма "Матильда". Как ожидается, обвиняемый будет участвовать в заседании по видеотрансляции.

В жалобе адвокат А.Калинина просит отменить постановлении о заключении его подзащитного под стражу и избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Калинин был задержан 23 сентября в рамках уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. В тот же день Таганский суд санкционировал его арест до 22 ноября. 30 сентября информированный источник сообщил "Интерфаксу", что фигуранту предъявлено обвинение по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Свою вину Калинин не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами.

12 октября стало известно о возбуждении в отношении А.Калинина еще одного уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), связанного с размещением в интернете видеороликов с оскорблением мусульман.

21 сентября Хамовнический суд отправил под арест до 11 ноября по делу о поджоге у офиса адвоката А.Учителя Константина Добрынина автомобилей брата А.Калинина Юрия, Александра Баянова и Дениса Манталуца. Как минимум двое из них - А.Баянов и Ю.Калинин - признали свою вину. Последний заявил в суде, что сделал это, "потому что накипело из-за фильма ("Матильда" - ИФ)". Лидер "Христианского государства" А.Калинин по этому делу был допрошен в качестве свидетеля.

Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя выйдет на экраны 26 октября 2017 года. В августе Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс еще до выхода на экран, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что фильм "посягает на духовную суть и память России".

12 сентября объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула кино" сообщила, что не будет демонстрировать фильм "Матильда" в связи с угрозами в адрес кинотеатров. Однако 13 октября в пресс-службе сети заявили о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров. Такое решение было принято в связи с активной работой правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма. В объединённой сети "Синемапарк" и "Формула кино" картина выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России.