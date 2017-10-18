В Сибири с января по сентябрь изъято почти 3 млн литров нелегального алкоголя

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Объем незаконно произведенной продукции, изъятой из оборота в Сибирском федеральном округе с января по сентябрь этого года составил 2,9 млн литров, на 17% меньше, чем за девять месяцев прошлого года, сообщает окружное управление Росалкогольрегулирования.

Почти половина этого объема приходится на Новосибирскую и Иркутскую области - в этих регионах изъято 700,7 и 670 тыс. литров алкоголя соответственно.

Кроме того, в Омской области и Красноярском крае изъято из оборота 435 тыс. и 373 тыс. литров нелегального алкоголя.

"При этом стоит отметить, что если в Иркутской и Новосибирской областях объем изъятого нелегального алкоголя сократился, то в Омской - вырос на 85%, а в Красноярском крае - на 80%", - говорится в сообщении.

Существеннее всего объем изъятого алкоголя сократился в Забайкальском крае - с 304 тыс. литров в январе-сентябре 2017 года до 14,8 тыс. литров в аналогичный период 2017 года, а также Бурятии - с 405,6 тыс. литров до 59 тыс. литров соответственно.