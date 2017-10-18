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Правительство РФ дополнительно выделило 720 млн руб. на лекарства для льготников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объёма субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщает сайт правительства РФ.

"Во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,858 тыс. человек и составило 3 млн 590,838 тыс. человек. В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 719,94 млн рублей (до 33,826 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данным распоряжением внесены соответствующие изменения в более ранее распоряжение, которым предусматривалось распределение 33,106 млрд руб. в качестве субвенций бюджетам регионов на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Теги: Россия, Дмитрий Медведев
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