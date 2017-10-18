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СК в Пензе проверит отказ диспетчера отправить "скорую" к умирающему ребенку

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы выясняют причины, по которым скорая помощь отказалась выезжать к ребенку, пострадавшему в ДТП в Пензе, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Поводом для проведения доследственной проверки послужила информация в местном СМИ. В частности, сообщалось, что 12 октября в районе улицы Коннозаводская произошло ДТП: девятилетний мальчик был сбит машиной и от полученных травм скончался на месте.

"Один из водителей, оказавшихся на месте ДТП, сообщил журналистам, что пытался вызвать "скорую", однако диспетчер отказалась направлять бригаду, пояснив, что территорию, на которой произошло ДТП, их лечебное учреждение не обслуживает", - говорится в пресс-релизе.

Организована доследственная проверка по факту отказа работников медсанчасти-59 города Заречный направить бригаду скорой помощи к месту ДТП по ч.2 ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному).

Теги: Пенза
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