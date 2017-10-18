Семья с грудным ребенком погибла в ДТП в Кузбассе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Яшкинском районе Кемеровской области, в котором погиб грудной ребенок с родителями, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону в среду.

Авария с участием ВАЗ-2114 и грузовика Nissan произошла на автодороге "Кемерово - Анжеро-Судженск" в среду днем.

"В результате ДТП погибла молодая семья - водитель легкового автомобиля, его супруга и четырехмесячный сын. Сотрудники полиции регулируют движение на данном участке трассы, осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя легковушки, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.