Росгвардия обзаведется Научно-исследовательским институтом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия создает свой Научно-исследовательский институт и учебно-научную роту для инновационных разработок в интересах ведомства, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"В Росгвардии успешно функционируют вновь созданные Военно-научное управление и Научный центр стратегических исследований, формируется Научно-исследовательский институт. Кроме того, создана учебно-научная рота, в которой используется научный потенциал молодых ученых при проведении прикладных научных исследований в сфере информационных технологий и инновационной деятельности", - заявил Золотов, слова которого цитирует департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

По его словам, в 2017 году прошло становление ведомственной системы научно-технической деятельности.

"Подписано и уже реализуется соглашение о сотрудничестве ведомства с Фондом перспективных исследований (ФПИ) по созданию новой научно-технической продукции", - сказал главком Росгвардии.

Он отметил, что при содействии коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России в мае 2017 года состоялась первая выставка под эгидой Росгвардии "День передовых технологий правоохранительных органов".

В департаменте сообщили, что в этом году существенное внимание Научно-технического совета было уделено созданию боевой экипировки военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии.

"Разработка комплекта осуществлялась с участием представителей предприятий промышленности по пяти направлениям: для военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, в том числе СОБРа и ОМОНа, специальных моторизованных воинских частей, воинских частей оперативного назначения, а также подразделений вневедомственной охраны", - отметили в департаменте.

Во вторник в Росгвардии прошло итоговое заседании Научно-технического совета ведомства под председательством Золотова. В мероприятии приняли участие представители коллегии Военно-промышленной комиссии, МВД, Минобороны, Минпромторга России и Фонда перспективных исследований.

Ранее замминистра обороны РФ Павел Попов сообщил о проведении в 2018 году форума "Неделя национальной безопасности", в ходе которого будут организованы тематические экспозиции по направлениям деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.

На сайте форума уточняется, что в рамках мероприятия Росгвардия представит на своей экспозиции вооружение и военную технику для противодействия экстремизму, военную радиоэлектронику, экипировку, а также робототехнические комплексы и системы.

Состав и вооружение Росгвардии

О создании в РФ Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД было объявлено 5 апреля 2016 года.

В структуру Нацгвардии, помимо внутренних войск, включены органы управления и подразделения МВД, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также вневедомственной охраны. В состав Нацгвардии также вошли спецподразделения МВД.

У Внутренних войск МВД РФ до их включения в состав Нацгвардии были свои подразделения специального назначения, разведки, авиационные, артиллерийские, инженерные и морские части.

В прошлом октябре стало известно, что у Национальной гвардии РФ появится центр стратегических исследований. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По официальным данным, на вооружении Национальной гвардии есть пистолеты, автоматы, пулемёты, снайперские винтовки, вооружение для борьбы с подводными диверсионными силами и нелетальное оружие. Бронетанковое вооружение: БТР-82А/82АМ, БТР-70м, БРДМ - 2А, БМП - 2 и БТР - 80.

У Нацгвардии есть авиация: самолеты Ил-76, Ан-12, Ан-26 и Ан-72, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8, а также автомобильная техника: УАЗ-31514, УАЗ-31519 Hunter, КамАЗ-5350, Урал-4320-0911-60, Урал-32552-3013-79 "Вахта", Урал-4320 "Федерал-42590" и бронеавтомобили СБМ ВПК-233136 "Тигр".