Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Олегу Сторчевому

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава правительства Дмитрий Медведев объявил выговор заместителю руководителя Росавиации Олегу Сторчевому за ненадлежащее исполнение "возложенных на него должностных обязанностей".

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации во вторник.

Сторчевой занимает пост заместителя руководителя Росавиации с мая 2012 года.

В октябре после кризиса с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" Генпрокуратура РФ призвала Минтранс усилить контроль за Росавиацией и соблюдением требований по сертификации перевозчиков. Кроме того, Генпрокуратура предложила Минтрансу рассмотреть вопрос о соответствии главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя Олега Клима занимаемым должностям.

На прошлой неделе источник, близкий к Минтрансу, сообщал "Интерфаксу", что в декабре ведомство направляло в правительство представление об отставке Нерадько. В пресс-службах Минтранса и Росавиации не комментировали этот вопрос. Позднее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что "вопрос о смене главы Росавиации сейчас не стоит".