Главные новости
В РоссииВероятной причиной падения самолета в Нарьян-Маре назвали отказ двигателяВ РоссииВерховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД СугробовуВ РоссииЗащита Улюкаева обжаловала приговор
В России

В "Сапсанах" ввели "деловые проездные"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" начало оформлять льготные "деловые проездные" в высокоскоростные поезда "Сапсан".

Согласно сообщению РЖД, речь идет о "новом типе тарифа по принципу предоплаты будущих поездок по фиксированной и гарантированной стоимости". "Экономия для пассажира составит почти 50% от стоимости (в сравнении с билетом в классе "эконом+" в день отправления)", - отмечает монополия.

Стоимость карты начинается от 28 тыс. руб. и зависит от количества приобретаемых поездок (от 8 до 48), класса обслуживания и срока действия (от одного до шести месяцев). Карта является персональной, возможно приобретение только индивидуального проездного документа.

Ранее сообщалось, что РЖД ввела скидки на "Сапсаны" для именинников с друзьями и для молодоженов.

Теги: РЖД, Сапсан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале следующей неделиПутин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале следующей недели
По данным источника, это произойдет 26 декабряПодробнее
В России за пять лет осуждены 140 иностранных шпионов и их агентовВ России за пять лет осуждены 140 иностранных шпионов и их агентов
Прекращена работа 120 иностранных неправительственных организаций, уточнил директор ФСБ России Александр БортниковПодробнее
Верховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД СугробовуВерховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову
Вместо 22 лет Сугробов проведет в колонии строгого режима 12 летПодробнее
Кириенко не возглавит предвыборный штаб ПутинаКириенко не возглавит предвыборный штаб Путина
Ранее "Ъ" писал, что кампанию Путина может возглавить чиновник его администрацииПодробнее
Вероятной причиной падения самолета в Нарьян-Маре назвали отказ двигателяВероятной причиной падения самолета в Нарьян-Маре назвали отказ двигателя
Самолет Ан-2 потерял скорость при взлете и упалПодробнее
Защита Улюкаева обжаловала приговорЗащита Улюкаева обжаловала приговор
Адвокаты попросили Мосгорсуд отменить приговор и оправдать бывшего министраПодробнее
Число погибших в результате крушения самолета в Нарьян-Маре возросло до четырехЧисло погибших в результате крушения самолета в Нарьян-Маре возросло до четырех
На борту находились сотрудники управления МВД и местный чиновникПодробнее
Два человека погибли и 11 пострадали при жесткой посадке самолета в НАОДва человека погибли и 11 пострадали при жесткой посадке самолета в НАО
Всего на борту Ан-2 находились 13 человекПодробнее
В Москве по подозрению в шпионаже арестовали гражданина НорвегииВ Москве по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Норвегии
По данным СМИ, секретные сведения о военно-морском флоте РФ норвежцу передавал уже арестованный за гоисзмену россиянинПодробнее
Второй убитый в Дагестане боевик был братом взорвавшейся в московском метро смертницыВторой убитый в Дагестане боевик был братом взорвавшейся в московском метро смертницы
В результате двух терактов в Москве в марте 2010 года погибли 39 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Крушение поезда в США6 фото
19 декабря
Крушение поезда в США
Фотохроника 18 декабря5 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Лучшие фото недели10 фото
15 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВероятной причиной падения самолета в Нарьян-Маре назвали отказ двигателяВ РоссииВерховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД СугробовуВ РоссииЗащита Улюкаева обжаловала приговорВ РоссииВ Москве по подозрению в шпионаже арестовали гражданина НорвегииЭкономикаВ России впервые атаковали банк через систему SWIFTВ РоссииЧисло погибших в результате крушения самолета в Нарьян-Маре возросло до четырех

Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале следующей недели

Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале следующей неделиПо данным источника, это произойдет 26 декабря Подробнее

"Винзавод" анонсировал три новых масштабных проекта на следующую пятилетку

Актеры пришли к Москальковой обсудить дело "Седьмой студии"

В ФСБ заявили о сокращении числа преступлений террористов в РФ в 10 раз за 6 лет

В России за пять лет осуждены 140 иностранных шпионов и их агентов

В России за пять лет осуждены 140 иностранных шпионов и их агентовПрекращена работа 120 иностранных неправительственных организаций, уточнил директор ФСБ России Александр Бортников Подробнее

Израильская девочка в дни Хануки нашла светильник эпохи Иуды Маккавея

Уголовное дело возбуждено после ликвидации двух боевиков в Дагестане

Россиян будут оповещать о ЧС за границей с 2018 года

В Крыму заложили третий корабль-носитель крылатых ракет "Калибр"

Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 24 декабря на проспекте Сахарова

Совет ЕС официально продлит санкции в отношении России 21 декабря

МИД назвал самые проблемные страны для российских туристов

Антимонопольное ведомство ФРГ заподозрило Facebook в злоупотреблении сбором данных

В СЦКК задумались о расформировании центра в Донбассе

В России подсчитают расплодившихся волков

Минтруд РФ не поверил данным социологов об 11-процентной безработице

Мединский назвал аморальной господдержку сиквелов кассовых фильмов

Процесс по делу экс-главы Коми Гайзера отложили на неделю

Сбербанк и ФАС начали обмениваться документами с помощью блокчейна

Росгвардия перед праздниками посоветовала не писать в соцсетях о планах на отпуск

В России с начала года лишили званий 200 кандидатов и более 40 докторов наук

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову в части штрафа

Элеонора Митрофанова возглавила Федеральное агентство по делам СНГ

Премьер-министр Бельгии обвинил профсоюзы во лжи о пенсионной реформе

"Россия" собралась перевести все рейсы из "Внуково" в "Шереметьево"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru