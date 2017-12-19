В "Сапсанах" ввели "деловые проездные"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" начало оформлять льготные "деловые проездные" в высокоскоростные поезда "Сапсан".

Согласно сообщению РЖД, речь идет о "новом типе тарифа по принципу предоплаты будущих поездок по фиксированной и гарантированной стоимости". "Экономия для пассажира составит почти 50% от стоимости (в сравнении с билетом в классе "эконом+" в день отправления)", - отмечает монополия.

Стоимость карты начинается от 28 тыс. руб. и зависит от количества приобретаемых поездок (от 8 до 48), класса обслуживания и срока действия (от одного до шести месяцев). Карта является персональной, возможно приобретение только индивидуального проездного документа.

Ранее сообщалось, что РЖД ввела скидки на "Сапсаны" для именинников с друзьями и для молодоженов.