Вернувшийся с МКС космонавт назвал теорию "плоской Земли" космическим троллингом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вернувшийся с МКС российский космонавт Сергей Рязанский с иронией относится к теории "плоской Земли".

"Теорию "плоской Земли" я воспринимаю как отличный массовый космический троллинг", - сказал космонавт во вторник на пресс-конференции в Звездном городке.

По его словам, ничего более серьезного за этой теорией не стоит.

"Это попытка похулиганить и посмотреть, а что будет, что на это космонавт ответит", - пояснил Рязанский.

По мнению космонавта, теория "плоской Земли" похожа на детскую игру "а ты купи слона".

"Началось все это действительно с Запада, наверное, потому что там нет глубокого фундаментального образования, но обидно, что и в нашей стране эта теория также находит отклик. Это непостижимо, как вообще на полном серьезе в такую чушь можно верить", - отметил Рязанский.

В ноябре 2017 года сторонники теории плоской Земли поспорили о форме Марса с основателем американской компании Space X Илоном Маском после того, как он спросил в твиттере , почему есть "Общество плоской Земли", но нет "Общества плоского Марса".