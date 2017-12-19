Вернувшийся с МКС космонавт назвал теорию "плоской Земли" космическим троллингом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вернувшийся с МКС российский космонавт Сергей Рязанский с иронией относится к теории "плоской Земли".
"Теорию "плоской Земли" я воспринимаю как отличный массовый космический троллинг", - сказал космонавт во вторник на пресс-конференции в Звездном городке.
По его словам, ничего более серьезного за этой теорией не стоит.
"Это попытка похулиганить и посмотреть, а что будет, что на это космонавт ответит", - пояснил Рязанский.
По мнению космонавта, теория "плоской Земли" похожа на детскую игру "а ты купи слона".
"Началось все это действительно с Запада, наверное, потому что там нет глубокого фундаментального образования, но обидно, что и в нашей стране эта теория также находит отклик. Это непостижимо, как вообще на полном серьезе в такую чушь можно верить", - отметил Рязанский.
В ноябре 2017 года сторонники теории плоской Земли поспорили о форме Марса с основателем американской компании Space X Илоном Маском после того, как он спросил в твиттере, почему есть "Общество плоской Земли", но нет "Общества плоского Марса".