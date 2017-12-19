Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову в части штрафа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник частично удовлетворил представление прокуратуры об ужесточении приговора бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, осуждённому на полтора года колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия, но освобожденному от наказания в связи с его отбытием в СИЗО в ходе предварительного следствия.

"Суд постановил: приговор Дорогомиловского суда изменить: апелляционное представление прокуратуры частично ужесточить. Назначить подсудимому Пирумову окончательное наказание в виде 1 года 6 месяцев со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в постановлении суда.

Таким образом, апелляционная коллегия ужесточила приговор Пирумову в части штрафа - с 400 тыс. до 1 млн рублей. Также Пирумов лишен медали Ордена за заслуги перед отечеством 2 степени.

Прокуратура просила отменить приговор в части наказания, которое, по ее мнению, несоразмерно содеянному.

В свою очередь защита и сами подсудимые просили оставить приговор в силе. Также на законности приговора настаивал и представитель Министерства культуры.

9 октября Дорогомиловский суд Москвы признал виновными и вынес приговор восьми фигурантам так называемого "дела реставраторов".

Пирумов был приговорён к полутора годам лишения свободы и штрафу в 400 тыс. рублей и освобожден в зале суда. Остальные семь фигурантов получили условные сроки, или же были освобождены в связи с отбытием наказания. По ним представление прокуратурой не вносилось.