Процесс по делу экс-главы Коми Гайзера отложили на неделю

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы перенёс на 27 декабря рассмотрение уголовного дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и его подельников, передаёт корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

"Учитывая неявку адвокатов некоторых подсудимых, рассмотрение дела переносится на 27 декабря", - огласила судья Елена Аверченко.

Предполагалось, что во вторник будет рассмотрено ходатайство стороны обвинения о продления срока ареста на имущество фигурантов дела. Однако представители заинтересованных лиц, отсутствовавших по различным причинам в судебной заседании, представили ходатайства с просьбой перенести слушание дела.

Как сообщалось, на предварительном слушании суд отказался удовлетворить ходатайства стороны защиты о передаче дела по подсудности в Сыктывкарский городской суд, о возвращении материалов в прокуратуру, а также в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела.

Также суд продлил Гайзеру и другим подсудимым меру пресечения в виде ареста до 27 мая 2018 год. Всего на скамье подсудимых 10 человек, в том числе экс-глава Коми, его заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации - представитель от правительства Коми Владимир Торлопов. В зависимости от роли и степени участия подсудимые обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210 УК РФ, ст. 290 УК РФ, ст. 159 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ).

Дело Гайзера

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года обвиняемые, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, для завладения мошенническим путем принадлежащим Республике Коми имуществом с использованием их служебного положения, получением взяток, похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая".

Кроме того, обвинение считает, что подсудимые незаконно завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей. Причиненный действиями обвиняемых ущерб следствие оценило почти в 3,3 млрд рублей.

Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Свою вину экс-глава Республики Коми не признает.