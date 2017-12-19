Факультет журналистики МГУ и "Интерфакс" определили лауреата стипендии им. Грищенко

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) и информационное агентство "Интерфакс" выбрали победителем ежегодного конкурса на звание лауреата стипендии им. Б. С. Грищенко студентку 4-го курса дневного отделения Светлану Ястребову. Об этом было объявлено во вторник, 19 декабря, на Дне практики факультета журналистики МГУ.

Ястребова представила на конкурс серию статей, подготовленных во время практики в отделе потребительского рынка газеты "Ведомости".

Решением конкурсной комиссии специальным поощрительным призом было отмечено творческое портфолио Эммы Терченко, учащейся 2-го курса магистратуры. Она также проходила практику в газете "Ведомости".

В общей сложности в творческом конкурсе на звание стипендиата "Интерфакса-2018" в этом году приняли участие 11 человек, преимущественно студенты 2-го курса. В их числe - Александра Баландина, Юлия Бубнова, Григорий Дубов, Дарья Крутоголова, Анастасия Кутьева, Дарья Лабутина, Ангелина Мильченко, Анастасия Улаханова.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители от МГУ и "Интерфакса", оценивала не только качество представленных студентами-стажерами работ (не менее 20 опубликованных в СМИ авторских информационных заметок, подготовленных в период прохождения профессиональной практики), но и успешное завершение ими учебного семестра.

Именная стипендия учреждена "Интерфаксом" в 2004 году в память о Борисе Сергеевиче Грищенко (01.06.1937-21.04.2004), который почти 40 лет своей жизни отдал информационной журналистике, проработав более 10 лет в "Интерфаксе". Многие годы Грищенко являлся корреспондентом "кремлевского пула". В 1999 году его труд был оценен высокой государственной наградой - "Орденом почета".