Законопроект о распространении информации СМИ-иноагентов внесли в Госдуму

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, регулирующий распространение информации иностранными СМИ, признанными иноагентами. Инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроект внесен вице-спикером Госдумы Петром Толстым, председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным, а также сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой.

Согласно проекту закона, распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом, не допускается.

В выходных данных зарегистрированного СМИ, участниками которого являются российские юрлица, выполняющие функции иностранного агента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным агентом, говорится в проекте закона.

Владельцы информационных ресурсов, не являющиеся СМИ-иноагентами, при распространении их материалов или сообщений должны указывать, что такие материалы и сообщения созданы иноагентами, предусматривает проект закона.

При неисполнении СМИ-иноагентом в указанный срок обязанностей по устранению нарушений, доступ к информационным ресурсам таких лиц ограничивается оператором связи.

Иностранное СМИ, до вступления в силу внесенного законопроекта, признанное выполняющим функции иностранного агента, в случае отсутствия ранее учрежденных российских юридических лиц обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня официального опубликования закона.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что законопроект носит технический характер и "уточняет ряд вопросов, которые не были учтены в предыдущих поправках".

"Так, например, устанавливается обязанность для иностранного СМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории нашей страны, а СМИ, среди учредителей которых есть иноагент, должны указывать это в выходных данных", - сказал он.

В то же время он добавил, что иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, "что зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США"..

СМИ-иноагенты

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. 4 декабря, был обнародован указ президента о возложении на Минюст полномочий по ведению реестра СМИ-иноагентов, а также принятию решений о включении в него иностранных СМИ. Положения закона позволяют признавать иностранные СМИ иноагентом, если они получают финансирование из-за рубежа.

Российский Минюст в декабре обнародовал список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента. В перечень вошли девять СМИ (все американские): "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Idel.Реалии". Позже всем этим СМИ закрыли вход в Госдуму и в Совет Федерации.

Представители российской власти неоднократно заявляли, что меры РФ в отношении данных американских СМИ являются зеркальным ответом на действия США. Ранее Конгресс США принял решение аннулировать аккредитацию корреспондентов RT. До этого телеканал был признан в США иноагентом.