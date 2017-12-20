За год в России изъято около 80 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с метанолом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - По итогам проверок Роспотребнадзора с января по декабрь в РФ изъято всего около 80 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с метанолом, обнаруженной на почти 350 точках продажи, и четыре объекта производства, в результате чего было наложено порядка 400 штрафов на сумму 12,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По состоянию на декабрь 2017 года территориальными органами Роспотребнадзора проверено более 3,5 тысяч объектов, осуществляющих производство и реализацию стеклоомывающей жидкости",- говорится в сообщении.

Специалистами Роспотребнадзора на 349 объектах установлены факты розничной реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и выявлены четыре производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола, заявили в ведомстве.

"По результатам надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора арестовано порядка 80 тысяч литров стеклоомывающей жидкости",- сообщили в Роспотребнадзоре.

По итогам надзорных мероприятий составлено более 600 протоколов об административных правонарушениях, наложено порядка 400 штрафов на сумму свыше 12,6 млн. рублей. В правоохранительные органы направлено более 180 дел, отметили в ведомстве.

Ранее в ведомстве в преддверии зимних холодов напомнили гражданам о необходимости внимательно отнестись к выбору стеклоомывателя, так как недобросовестные производители используют при его производстве метиловый спирт, от отравления которым в РФ ежегодно погибает почти тысяча человек.

Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. "При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжёлое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества",- отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в РФ регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами.

Использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещена, и продажа таких, содержащих метанол, средств в РФ запрещена.