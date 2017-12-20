Единственный в России гигантский муравьед поселился в зоопарке Калининграда

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В зоопарке Калининграда поселился первый в России гигантский муравьед, сообщила пресс-служба зоосада.

Новый обитатель - самец по кличке Лектор - прибыл в Калининград из Пражского зоопарка. Гигантский муравьед получен в рамках программы по сохранению и размножению этого вида Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Родился Лектор в Праге 20 января 2016 года от самки по кличке Элла и самца по кличке Ганнибал.

Содержаться Лектор будет в специально построенном вольере, которое может принять сразу двух муравьедов. Второе животное - самка из датского природного парка Йесперхус, родившаяся 8 июня 2016 года, прибудет в Калининградский зоопарк весной будущего года.

Питание муравьедов в Калининграде максимально приблизят к тому, которое они получали до переезда. Рацион будет состоять из 26 ингредиентов: несколько видов сухих собачьих кормов супер-премиум класса исключительно чешского производства, а также бананы, яблоки, сушеный гаммарус (рыбий витаминный корм), натуральный йогурт, свежие помидоры, геркулес, вареные яйца, постная вырезка говядины, мед, чистейший просеянный торф (муравьедам необходима земляная фракция для правильного пищеварения), витаминно-минеральные добавки по сезону. Кроме того, в вольере муравьедов появятся специальные пеньки и кормушки с насекомыми, чтобы животные привычным им способом получали необходимый белок.

Сейчас Калининградский зоопарк - единственный зверинец в России, где содержатся эти животные (но есть сведения, что в 70-х годах прошлого века они содержались в Ленинградском и Московском зоопарках). В настоящее время ближайшие зоопарки, имеющие в коллекции этот вид - Варшавский и Познаньский (Польша).

Согласно архивным данным, в Калининградском зоопарке ранее никогда не содержались муравьеды.

Гигантский муравьед обитает только в Южной Америке. Длина его тела от кончика носа до кончика хвоста - примерно 2,3 м, вес - до 40 кг. У муравьедов нет зубов. На передних лапах по 4 пальца, каждый из которых заканчивается острыми (до 10 см.) когтями. С их помощью муравьед добывает пищу, раскапывая термитники, и защищается. Гигантский муравьед занесён в Международную Красную книгу как уязвимый вид.