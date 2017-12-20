На Марию Алехину составили протокол об участии в несанкционированной акции

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Участница Pussy Riot Мария Алехина, ранее в среду задержанная в ходе акции у здания Федеральной службы безопасности в Москве, сообщила, что на нее составлен административный протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

"На меня составлен административный протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры" - ИФ)", - сказала Алехина "Интерфаксу".

По ее словам, аналогичные протоколы составлены на двоих фотографов, также задержанных на акции. Суд по протоколам состоится в четверг, 21 декабря, до суда задержанные останутся в ОВД "Мещанское", добавила активистка.

Ранее участница группы Pussy Riot Ольга Борисова сообщила, что Алехина была задержана в ходе акции у здания ФСБ в Москве. Позднее Алехина сообщила "Интерфаксу", что была задержана "за подарочный плакат", который она развернула у здания ФСБ, и доставлена в отделение полиции.

20 декабря в РФ отмечается День работника органов госбезопасности. В этот день сто лет назад, в 1917 году, была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия, возглавил которую Феликс Дзержинский. ФСБ РФ - преемница этого ведомства.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежа Толоконникова были приговорены к 2 годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый панк-молебен, который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве.

В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.