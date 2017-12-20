В Коми завели дело из-за хищения нефти из трубопровода почти на 300 млн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Коми возбуждено уголовное дело из-за создания преступного сообщества, организаторы и участники которого обвиняются в хищении 13 тысяч тонн нефти стоимостью более 290 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Следствием установлено, что двое жителей Ханты-Мансийского автономного округа и москвич организовали преступное сообщество, в которое вовлекли семерых жителей различных регионов. Фигуранты повредили нефтепровод в Усинском районе. После этого по ночам к месту врезки подъезжали бензовозы, куда перекачивалась похищенная нефть. В это время участники группы вели наблюдение за территорией с использованием приборов ночного видения и раций.

"Похищенная нефть перевозилась на перевалочную базу, где перекачивалась во врытые в землю емкости объемом 40 кубометров каждая. Таким способом было похищено порядка 13 тыс. тонн товарной нефти стоимостью более 290 млн рублей, которые впоследствии были легализованы путем составления фиктивных документов", - говорится в сообщении.

В дальнейшем сырье транспортировалось железнодорожным транспортом. При этом установлено, что нефть по поддельным документам перевозилась под видом газового конденсата, поскольку тариф на перевозку такого сырья ниже, из-за чего перевозчику был причинен ущерб на сумму более 17,2 млн рублей в виде недоплаченной оплаты перевозимого груза.

Дела возбуждены по факту создания преступного сообщества, а также повреждения нефтепровода, хищения нефти, легализации денежных средств и причинения имущественного ущерба.