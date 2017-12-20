Росавиация сократила новогодние чартеры шести авиакомпаний из-за недостатка самолетов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация сократила международные новогодние чартерные программы шести авиакомпаний из-за "недостаточного количества воздушных судов и их резерва".

Как говорится в сообщении ведомства, соответствующие решения были приняты рабочей группой Росавиации.

"На период новогодних праздников 2017/2018 гг. российскими авиакомпаниями поданы заявки на выполнение 586 международных туристических чартерных рейсов, из которых на 292 рейса согласование Росавиации уже получено. Из аэропортов московского авиаузла запланировано выполнение более 370 чартерных рейсов", - отмечают в ведомстве. Указывается, что международные чартеры планируется выполнять в пункты 17 иностранных государств: Китай, Италия, Испания, Израиль, Турция, Венгрия, Чехия, Словакия, Франция, Австрия, Вьетнам, Таиланд, Индия, Мексика, Шри-Ланка, Куба и Доминикана.

"В целях предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов авиакомпаниями из-за недостаточного количества воздушных судов и их резерва в Росавиации была формирована рабочая группа с участием представителей Ростуризма. В её задачи входит рассмотрение и анализ технологических графиков оборота воздушных судов российских авиакомпаний на предмет их соответствия заявленным программам нерегулярных (чартерных) полетов в пункты иностранных государств", - говорится в сообщении.

При этом в Росавиации отметили, что с начала декабря рабочая группа провела восемь заседаний, в рамках которых были рассмотрены чартерные программы полетов на период новогодних праздников 2017/2018 гг. 15 авиакомпаний: "Аврора", "Азур эйр", "Ай Флай", "Аэрофлот" , "Глобус", "Икар", "Нордавиа", "Нордстар", "Ред Вингс", "Россия", "Роял Флайт", "Саратовские авиалинии", "Северный ветер", "Уральские авиалинии" и "Якутия".

В шести авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. "Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров", - указывается в сообщении.

В результате принятых решений чартерная программа полётов "Азур эйр" скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа "Роял Флайт" - на 5%. В адрес остальных компаний Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программы полетов: "Якутия" - на 30%, "Саратовские авиалинии" - на 30%, "Икар" - на 20%, "Северный ветер" - на 30%. Обо всех решениях проинформирован Ростуризм.