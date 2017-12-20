Минобороны опровергло сообщения об ударах авиации РФ в провинции Идлиб

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российская боевая авиация не наносила ударов в районе населенного пункта Маар-Шурин в провинции Идлиб в Сирии, заявили в Минобороны РФ.

"Самолеты ВКС России в данном районе полетов не выполняли", - сказали в среду в военном ведомстве.

Таким образом в Минобороны РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что российские самолеты нанесли удары в районе Маар-Шурина.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сирийские или российские самолеты нанесли удар по деревне в провинции Идлиб. По данным правозащитников, в результате воздушного удара погибли 19 человек.