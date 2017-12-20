Узнавшему гостайну жителю Брянской области заменили реальный срок на условный

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ заменил реальное лишение свободы на условное жителю Брянской области Виталию Рыжанову, в конце октября приговоренному к трем годам и трем месяцам колонии за разговоры с другом-пограничником, в ходе которых тот узнал секретные сведения, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Брянского областного суда изменить: считать наказание, назначенное Рыжанову в виде трех лет и трех месяцев колонии, условным. В остальной части приговор оставить без изменений", - говорится в решении ВС РФ, оглашенном в среду.

Приговор вступил в законную силу. Согласно решению, Рыжанов был освобожден в зале суда.

Брянский облсуд 26 октября признал Рыжанова виновным в двух эпизодах незаконного получения сведений, которые составляющих государственную тайну (статья 283.1 УК РФ). Следствие и суд установили, что он получил информацию о распорядке патрулирования границы у одного из местных пограничников.

Защита Рыжанова настаивала на его невиновности и просила Верховный суд полностью оправдать его.

"Статья 283.1 - новая, появилась в Уголовном кодексе лишь в 2012 году, и, на наш взгляд, суд первой инстанции неправильно ее применил, к тому же назначил чрезмерно суровое наказание", - сказал ранее "Интерфаксу" адвокат фигуранта Ивана Павлов.

По словам защитника, "суд признал гостайной содержание телефонных разговоров Рыжанова со своим другом-пограничником, при этом в несекретном приговоре суд сам полностью приводит их содержание".