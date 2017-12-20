МИД РФ подтвердил проведение переговоров Лаврова с Борисом Джонсоном в декабре

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона запланированы в Москве на 22 декабря, подтвердили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

О планах Джонсон посетить Россию в конце 2017 года для обсуждения проблем международной безопасности стало известно в середине октября.

"Глава МИД посетит Москву к концу этого года по приглашению министра иностранных дел России Лаврова в то время, как Великобритания продолжает активные контакты с Россией", - говорилось тогда в сообщении британского МИДа.

Там подчеркнули, что, в частности, Джонсон планирует поднять вопрос о соглашении по иранскому атому и ситуации на Ближнем Востоке. Также он хотел бы обменяться в Лавровым мнениями касательно основных угроз международной стабильности.

Источник в МИД РФ несколько дней спустя подтвердил это сообщение. "Визит Бориса Джонсона готовится во второй половине декабря", - сказал источник.