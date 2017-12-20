В квартире взорвавшего гранату в Ставрополе не нашли других взрывных устройств

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - При обследовании квартиры в Ставрополе, в которой мужчина взорвал гранату, других взрывных устройств не обнаружено, сообщили в следственном управлении СК РФ по краю.

"В ходе осмотра происшествия никаких других взрывных устройств, кроме элементов приведенных в действие неустановленного взрывного устройства и гранаты РГН, обнаружено не было", - сказано в сообщении.

В ночь на среду в многоэтажке в Ставрополе прогремел взрыв. По предварительным данным, мужчина взорвал гранату в своей квартире. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина, устроивший взрыв, был убит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч.1 ст.222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).