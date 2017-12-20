Что произошло за день: среда, 20 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минфине США объявили о внесении Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный "список Магнитского". В пояснении о том, по какой причине в список добавили главу Чечни, говорится, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".

- В России произошел массовый сбой в работе кассового оборудования. Некоторые сети магазинов и заправок остановили продажи. Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей из-за сбоя.

- После упоминания на пресс-конференции Владимира Путина фермера, которого преследуют из-за "шпионского" GPS-трекера для слежки за коровой, Генпрокуратура решила проверить все аналогичные дела.

- Международный олимпийский комитет выпустил рекомендацию к экипировке россиян, которые под нейтральным флагом примут участие в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, и показал предлагаемый логотип, который заменит российскую символику.

- Росавиация сократила международные новогодние чартерные программы шести авиакомпаний из-за недостаточного количества воздушных судов и их резерва.

- Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России. Окончательное решение об участии российских паралимпийцев в Играх 2018 года в Пхенчхане МПК примет в январе.

- Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании, продлевающие "заморозку" средств накопительной части пенсии до 2020 года.

- Внесенный в Госдуму законопроект, расширяющий закон о СМИ-иноагентах, теоретически может быть применен и в отношении отдельных блогеров, предположил вице-спикер Петр Толстой.