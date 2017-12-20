Вернувшиеся из Сирии семьи боевиков в Ингушетии обследует адаптационная комиссия

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Возвращающиеся из Сирии семьи боевиков будут проходить в Ингушетии через адаптационную комиссию, заявил в интервью агентству "Интерфакс" глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"У них есть возможность вернуться в Ингушетию, но только через адаптационные комиссии. У многих из них остались в республике родственники, которые могут передать в эти комиссии их заявления с просьбой о возвращении", - сказал глава региона.

Он добавил, что все возвращающиеся, кроме детей, по законам РФ подлежат уголовному преследованию.

"Не важно, оказались ли они в Сирии по собственному желанию или их обманом привезли в эту страну - по закону выходит, что они умышленно уехали в зону боевых действий и сражались на стороне международной террористической организации, запрещенной в РФ. На этих людей заведены уголовные дела", - сказал Евкуров.

Ингушский лидер назвал вопрос возвращения в Ингушетию семей боевиков очень сложным и требующим к себе комплексного подхода.

"Все знают, что жены бандитов после смерти одного террориста переходят к другому. Я не буду называть фамилии, но мы знаем двух женщин, которые были замужем за тремя бандитами. Первый был наш, а после его ликвидации они вышли замуж за иностранцев, у них родились дети. Теперь эти террористы уничтожены, а женщины со всеми детьми намереваются вернуться в Россию. Скажите, как с ними быть? Принять или отдать их судьбу в руки иракских, сирийских властей?" - отметил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что более 70 бывших боевиков и их пособников сдались властям Ингушетии. Раскаявшимся в содеянном молодым людям и их родственникам оказана помощь, в том числе и юридическая.

Спецкомиссия при главе Ингушетии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории республики, создана в 2011 году указом руководителя региона с целью укрепления гражданского мира и согласия.