Более 90 человек будут спасать горняков в Кузбассе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спасители приступили к бурению скважины в обвале на шахте "Есаульская" в Новокузнецке, где накануне вечером произошло обрушение породы, сообщило Главное управление МЧС по Кемеровской области в среду.

"Для ликвидации последствий обрушения горноспасателями осуществляется проходка спасательной выработки малого диаметра через целик угля. Всего задействовано более 90 человек и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также, по уточненным данным, на момент обрушения породы в забое находились 100 человек, 97 из которых самостоятельно эвакуировались.

Как сообщалось, обвал породы в вентиляционном штреке шахты произошел вечером в среду. Длина обвала, по предварительным данным, составляет около 10 метров.

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей промышленности начала проверку.

В июле этого года Ростехнадзор выявил нарушения в сфере промышленной безопасности на "Есаульской". Тогда проверка установила, что на шахте во время аварийной остановки вентилятора главного проветривания произошло загазовывание демонтажной камеры, а рельсовая дорога в магистральном путевом штреке использовалась с неисправными направляющими и поддерживающими устройствами.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская", а также находящиеся на консервации "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".