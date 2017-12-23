Третье за несколько часов землетрясение произошло на Камчатке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи утром в субботу зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском отделении Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в субботу в 10:28 по местному времени (1:28 мск). Его эпицентр залегал на глубине 41 км в 161 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 12,7.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в некоторых районах Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

В ночь на субботу в том же районе с разницей в несколько минут произошло два землетрясения. По данным Геофизической службы РАН, их магнитуда составила 5,1 и 6,4. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили тогда подземные толчки силой до пяти баллов.

По данным МЧС, в результате всех трех землетрясений пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.