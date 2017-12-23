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Путин посетит в субботу съезд "Единой России"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу, 23 декабря, посетит XVII съезд партии "Единая Россия", сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе напомнили, что съезд открылся в Москве в минувшую пятницу и продлится два дня. "В его работе принимают участие около 2500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов "ЕР", представители экспертного и научного сообщества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Кремля, в рамках съезда планируется организация дискуссионных площадок по ключевым направлениям программы партии, на которых будут подведены итоги работы за уходящий год и определены задачи на будущее.

Теги: Россия, Владимир Путин, Единая Россия
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