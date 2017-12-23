Роскомнадзор заблокировал свыше 90 сайтов за незаконный показ фильмов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор "закрыл" 92 сайта, распространявших пиратские копии фильмов "Аритмия", "Лига Справедливости" и "Легенда о Коловрате".

"В настоящий момент противоправная информация удалена с 772 ресурсов. В отношении 92 интернет-ресурсов, которые не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов, осуществляется блокировка операторами связи. Остальные пока не ответили на уведомление", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора за 2017 год в ведомство поступило более 1200 определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. "Наибольшее количество определений касалось защиты прав на кинематографическую продукцию", - добавили в пресс-службе.

Нормы и требования защиты прав на интеллектуальную собственность в интернете установлены статьями 15.2 и 15.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Закон позволяет правообладателям в судебном порядке защитить от нелегального распространения в сети любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий. Решения об ограничении доступа к пиратским интернет-ресурсам принимает Мосгорсуд.

"Аритмия" - драматический фильм российского режиссера Бориса Хлебникова, получивший главный приз на кинофестивале "Кинотавр" в 2017 году.

"Лига Справедливости" - экранизация комиксов про супергероев издательства DC Comics.

"Легенда о Коловрате" - исторический блокбастер, рассказывающий о молодом рязанском витязе Евпатии Коловрате, который возглавил отряд против хана Золотой Орды Батыя.