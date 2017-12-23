Аккаунты Рамзана Кадырова в инстаграме и фейсбуке оказались недоступны

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в социальных сетях инстаграм и фейсбук в настоящее время недоступны для пользователей.

При попытке зайти в профиль Рамзана Кадырова в инcтаграме система оповещает: "возможно вы воспользовались неверной ссылкой или страница была удалена". Однако с мобильных устройств профиль открывается, но в нем нет ни одной публикации. При попытке обновления страницы появляется оповещение "пользователь не найден".

Страница Кадырова в фейсбуке также недоступна.

Однако, его профиль Вконтакте продолжает действовать, как и телеграм-канал главы Чечни.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями по данному поводу.

20 декабря в минфине США объявили о внесении Кадырова и еще четырех россиян в санкционный "список Магнитского". В пояснении, по какой причине в список добавили главу Чечни, министерство подчеркивает, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".