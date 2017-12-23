Медведев счел верными планы Путина опираться на широкие слои граждан вместо одной партии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина на пост президента как своего кандидата, но считает, что сегодня ему правильнее опираться на широкие слои граждан, а не на одну партию, заявил премьер РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

При этом, выступая на съезде партии, он назвал "Единую Россию" партией президента и заявил, что единороссы сделают все возможное для победы Путина на выборах.

"Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что "Единая Россия" уже это делала - выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимает, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства", - сказал Медведев, выступая на съезде "Единой России".

В связи с этим председатель партии заявил: "Мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении. Мы окажем вам всю возможную поддержку. Ведь "Единая Россия" - партия президента, его главный политический ресурс и сейчас и в будущем".

Медведев пообещал, что "все наши возможности будут служить единой целее, чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата - Владимира Путина".

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что пойдет на выборы главы государства как самовыдвиженец.