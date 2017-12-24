ЦИК отправит сотрудников на собрание группы по выдвижению Навального кандидатом в президенты

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ЦИК получил уведомление о проведении собрания инициативной группы по выдвижению Алексея Навального кандидатом на президентские выборы, сотрудники комиссии придут на собрание оппозиционера.

"Да, мы получили уведомление от группы Навального. В нем указывается, что они намерены провести собрание 24 декабря на пляже в Серебряном Бору", - сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, сотрудники Центризбиркома посетят данное мероприятие. "В ходе мы и посмотрим", - пояснил Шевченко.

Он добавил, что в ЦИК поступило уведомление от группы по поддержке бизнесмена Сергея Полонского. От группы по поддержке Ксении Собчак уведомления пока не было.