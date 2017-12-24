Депутаты парламента Чеченской республики уйдут из "Инстаграма"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Чеченской республики поддержали своего спикера Магомеда Даудова и закроют свои аккаунты в "Инстаграме". Сообщение об этом появилось на сайте парламента .

В минувшую пятницу администрация "Фейсбука" и "Инстаграма" заблокировала аккаунты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Аккаунт отображается без публикаций либо как удаленный. У Кадырова есть аккаунт во "ВКонтакте" и канал в "Телеграме", которые продолжают работать. На каждый из них подписаны несколько сотен тысяч человек.

Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил о закрытии своего аккаунта в "Инстаграме" до тех пор, пока администрация не разблокирует аккаунт Рамзана Кадырова.

Ранее министерство финансов США внесло Кадырова в санкционный "список Магнитского".