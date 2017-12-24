Жилой дом в Омске обследуют с комплексом "Струна" после взрыва газа

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Из Красноярска в Омск авиационным бортом МЧС доставлен комплекс "Струна-3 Эксперт" для обследования жилого дома, где накануне произошел хлопок газового баллона, сообщил Сибирский региональный центр МЧС.

"Комплекс, доставленный МЧС из города Красноярск, позволит в кратчайшие сроки провести измерение динамических характеристик объекта и даст возможность получить надежную оценку уязвимости дома", - говорится в сообщении. Офицер МЧС, закрепленный за аналитическим устройством, в течение 4-5 часов будет проводить обследование дома. После результат передадут экспертной комиссии, которая определит дальнейшие действия всех звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области по проведению аварийно-восстановительных работ.

В воскресенье запланировано выездное заседание на месте происшествия комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв газового баллона произошел в десятиэтажном доме в субботу. Взрывной волной выбило две панели. Женщина, проживающая в квартире, где произошел взрыв, госпитализирована с ожогами, угрозы для ее жизни нет. Эвакуированные жильцы размещены на ночь в гостинице. В воскресенье специалисты начнут обследование дома.

В свою очередь, пресс-служба городской мэрии сообщает, что по итогам обследования будет принято решение о возможном заселении части эвакуированных жильцов дома в квартиры, которым не нанесен ущерб в результате инцидента.

На объекте начаты аварийно-восстановительные работы. В настоящее время готовится необходимая площадка. Ведется монтаж башенного крана. Разворачиваются другая техника, которая будет задействована в ремонте.