Внепланово севший в Хабаровске лайнер из Вашингтона вылетел в Сеул

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный лайнер "Боинг-777", который направлялся из Вашингтона в Сеул и совершил вынужденную посадку в Хабаровске из-за смерти пассажирки на борту, вылетел по маршруту.

"Самолет вылетел их Хабаровска в 21:07 (14:07 по Москве). Направился по маршруту в Сеул", - сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

Как уточнили агентству в экстренных службах региона, тело скончавшейся пассажирки находится на борту самолета.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось, что на борту "Боинга-777", следовавшего из Вашингтона в Сеул, скончалась гражданка США.

"Боинг-777" авиакомпании Korean Air, направлявшийся из Вашингтона в Сеул, внепланово приземлился в Хабаровске около 19:00 (12:00 по Москве) из-за ухудшившегося самочувствия одного из пассажиров. Ему стало плохо с сердцем. В аэропорту самолет встречали таможенные и пограничные службы, а также кардиореанимационная бригада.

Аэропорт Хабаровск (Новый) является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, а также может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными (Азия - Европа) и транстихоокеанскими (Азия - Северная Америка) маршрутами.